Контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на заявление исполняющего обязанности Объединенных сил Виктора Ганущака.
"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григоровка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", – сказал командующий.
Три участка из озвученных – Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое – расположены в Луганской области, один (Григоровка) – в Донецкой.
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