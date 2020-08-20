Политика Переговоры по Донбассу: достигнуты новые договоренности по разведению сил и обмену пленными

2020-08-20 10:14 321

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и первого замглавы делегации Витольда Фокина, была достигнута договоренность о разминировании 20 участков прифронтовой территории, а также разведении войск еще на четырех участках.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа наблюдатели не зафиксировали ни единого нарушения.

В сфере безопасности группой были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению очередного саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Также Украина поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

При обсуждении итогов работы экономической группы также говорилось, что украинские предприятия по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинцам, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула о выполнении всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны. С целью интенсификации Минского переговорного процесса, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула о необходимости выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

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