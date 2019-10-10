Мир Адвокат Трампа Руди Джулиани заговорил о коррупции связанной с Украиной

2019-10-11 13:15 132

Адвокат президента Трампа Руди Джулиани сказал, что на следующей неделе решит, прнимать ли приглашение сенатора Линдси Грэма давать показания перед Конгрессом об Украине.

"Это решение я должен принять со своим клиентом (Дональдом Трампом) в течение следующей недели или около того", - сказал Джулиани, пеоедает The Hill.

Его комментарий прозвучал на следующий день после того, как Грэм объявил о планах пригласить бывшего мэра Нью-Йорка для дачи показаний в Судебном комитете Сената.

Сенатор ранее указывал, что хотел бы выяснить "все, что происходит в Украине", но не думал, что Сенату придется проводить расследование.

"Учитывая поведение Палаты представителей, настало время, чтобы Сенат поинтересовался коррупцией и другими нарушениями, связанными с Украиной", - сказал Грэм в серии твитов.