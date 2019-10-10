Мир Адвокат Трампа Руди Джулиани заговорил о коррупции связанной с Украиной

2019-10-11 13:15 132

Адвокат президента Трампа Руди Джулиани сказал, что на следующей неделе решит, прнимать ли приглашение сенатора Линдси Грэма давать показания перед Конгрессом об Украине. 

"Это решение я должен принять со своим клиентом (Дональдом Трампом) в течение следующей недели или около того", - сказал Джулиани, пеоедает The Hill.

Его комментарий прозвучал на следующий день после того, как Грэм объявил о планах пригласить бывшего мэра Нью-Йорка для дачи показаний в Судебном комитете Сената.

Сенатор ранее указывал, что хотел бы выяснить "все, что происходит в Украине", но не думал, что Сенату придется проводить расследование.

"Учитывая поведение Палаты представителей, настало время, чтобы Сенат поинтересовался коррупцией и другими нарушениями, связанными с Украиной", - сказал Грэм в серии твитов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп перешел к открытым угрозам - обещает уничтожить Эрдогана и экономику Турции

2019-10-11 10:11 255

Зеленский прокомментировал критику Меркель во время разговора с Трампом

2019-10-10 19:30 564

Президент Зеленский назвал отношения с США "уставшими" от вопросов и денег

2019-10-10 11:42 522

У Трампа назвали импичмент политическим театром и угрозой для всей страны

2019-10-09 10:42 453

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп сообщил, что в торговых переговорах с Китаем в Вашингтоне есть результат

2019-10-11 14:45 45

Адвокат Трампа Руди Джулиани заговорил о коррупции связанной с Украиной

2019-10-11 13:15 132

Турция начала масштабную переброску войск на территорию Сирии, чтобы вытеснить курдов

2019-10-10 10:41 492

Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах

2019-10-09 09:13 591
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп сообщил, что в торговых переговорах с Китаем в Вашингтоне есть результат 2019-10-11 14:45 45
Адвокат Трампа Руди Джулиани заговорил о коррупции связанной с Украиной 2019-10-11 13:15 132
Турция начала масштабную переброску войск на территорию Сирии, чтобы вытеснить курдов 2019-10-10 10:41 492
Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах 2019-10-09 09:13 591

Лента

14:45 Трамп сообщил, что в торговых переговорах с Китаем в Вашингтоне есть результат
14:36 Чтобы Зеленский смог говорить 14 часов ему влили опасный адреналиновый коктейль, - источник
14:16 ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз, хотя до национализации был в минусе на 23 млрд
13:44 Высший антикорсуд арестовал все имущество близкого соратника Порошенко
13:15 Адвокат Трампа Руди Джулиани заговорил о коррупции связанной с Украиной
12:43 Львівські депутати ініціювати національну заборону експлуатації тварин у цирку
12:14 Зеленский заявил, что у Порошенко приключилась большая психологическая травма
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня в Украине потеплеет до +20, но местами задождит
фото 11:40 Скорая помощь Дубая станет самой быстрой в мире - медиков пересаживают на суперкары
КАРТА 11:12 Пока Зеленский отвечал на вопросы, на Донбассе погиб украинский солдат