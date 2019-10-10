Политика Президент назвал мэров, которых не поддерживает

2019-10-10 22:30 144

Глава государства заявил, что он и его команда никогда не поддержат мэров трех крупных городов, несмотря на их популярность среди жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский и партия Слуга народа на местных выборах не будут поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Партия Слуга народа и я лично не будем поддерживать действующих мэров тех городов. Это однозначно, мы никогда этого не будем делать, хотя я знаю, что у них есть большая поддержка в городах. Мы понимаем, что наши губернаторы не имеют единой позиции с мэрами тех городов, но их выбирают люди", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что обещал перезагрузку власти, поэтому новая команда "будет готовить крепких людей как альтернативу".

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. В субботу, 7 сентября, Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. Однако, позже в прокуратуре сообщили, что при проведении тендеров были допущены нарушения, в результате чего в мэрии Днепра прошли обыски, а семи чиновникам были объявлены подозрения.