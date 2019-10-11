Украина Львівські депутати ініціювати національну заборону експлуатації тварин у цирку

2019-10-11 12:43 168

Депутати Львівської міської ради прийняли рішення, щоб ініціювати заборону експлуатації тварин у цирку не лише в себе у місті, але й по всій Україні.

Депутати зобов’язались донести своє рішення про недопустимість експлуатації тварин у цирках і дельфінаріях до державних органів,органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Але це питання потребує змін у законодавстві і найголовніше змін у свідомості людей.

Адже лише Львівський цирк, який існує 50 років, завдячує своєму успіхові саме тваринам. І як вважає його комерційний директор Роман Здреник, цирк без виступів тварин приречений на крах. На думку директора, це популістське рішення, бо тварин у цирку належним чином доглядають і вини мають добрі умови.

- Чим песикам, знайденим на вулиці, які стали артистами цирку, гірше живеться ніж бездомним собакам? запитує директор.

Однак, тенденція до заборони використання тварин у цирках знайшла свій відгук в багатьох країнах світу. Тому виступи тварин на зарубіжних циркових аренах чимало глядачів вже спостерігають у голограмному зображенні.

Марчук Лариса, Львів