Украина Высший антикорсуд арестовал все имущество близкого соратника Порошенко

2019-10-11 13:44 138

Высший антикорсуд Украины  наложил арест на имущество экс-нардепа Украины VIII созыва Валерия Ищенко. 

Как сообщает пресс-служба ВАКС, следственный судья удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на Укрзализныце.

"В частности, его подозревают в завладении имуществом ГП Укрзализнычпостач и филиала Центр обеспечения производства ПАО Укрзализныця в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВАКС избрал Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Перед этим соратнику Порошенко объявили подозрение из-за хищений в Укрзализныци. Речь идет об экс-народном депутате от БПП Валерии Ищенко. Подозрения также выдвинули еще двум лицам.

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