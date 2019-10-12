Мир Турция обстреляла позиции США в Сирии

2019-10-13 14:00 111

 

В Пентагоне заявили, что огонь, под который попали американские военнослужащие, велся с турецкой стороны.

Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в районе сирийского города Кобани. Об этом 11 октября сообщил журнал Newsweek.

По данным источника издания, американские военнослужащие рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела турецкой стороной.

Собеседник Newsweek подчеркнул, что Анкара должна была быть осведомлена о позициях американского военного контингента.

Позднее Пентагон подтвердил, что американские военные в окрестностях Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций. Раненых среди военных США нет, говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны Турции отметили, что предприняли все необходимые меры, чтобы американская база не пострадала в результате обстрела позиций курдов возле военного объекта.

"С холмов, расположенных примерно в 1000 метрах к юго-западу от наблюдательного пункта США, по нашим пограничным постам к югу от Суруча был открыт минометный огонь. В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идет", − говорится в сообщении турецких военных.

Отмечается, что после сообщения американских военных обстрел с турецкой стороны был прекращен.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Ранее Белый дом официально подтвердил вывод вооруженных сил США из северного региона Сирии.

В Вашингтоне подчеркнули, что американские власти не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции.

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