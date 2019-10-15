Мир Трамп сообщил курдам, что армия Турции не станет штурмовать город Кобани

2019-10-15 13:44 153

Вице-президент США Майк Пенс, комментируя телефонный разговор, состоявшийся между президентом США Дональдом Трампом и курдским генералом Мазлумом Кобани Абди, сообщил, что турецкая сторона гарантировала ненападение на сирийский город Кобани.

"Командующий Сирийских демократических сил генерал Мазлум Кобани Абди дал гарантии ненападения на город Айн-эль-Араб (Кобани)", – сообщает CNN.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Мир

Трамп сообщил курдам, что армия Турции не станет штурмовать город Кобани 2019-10-15 13:44 153
В NASA обнаружили необъяснимую аномалию на краю Солнечной системы 2019-10-14 20:30 417
Курды заключили пакт с Сирией - будут совместно воевать против Турции 2019-10-14 10:44 372
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