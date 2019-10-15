Украина У Зеленского подтвердили, что разведение сил в Золотом снова откладывается

2019-10-15 11:14 255

Зампредседателя Офиса президента Украины Юрий Костюк в эфире Hromadske заявил, что начало разведения в Золотом Луганской области, которое должно было начаться неделю назад, снова отложено.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", - сказал Костюк.

Однако, он опроверг опасения, что после отвода украинских войск некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

По словам Костюка, к примеру, в Станице Луганской, где силы уже развели, работает украинская полиция и другие правоохранительные органы.