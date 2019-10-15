Политика В Кабмине допустили, что на Донбасс могут быть введены миротворцы ООН

2019-10-15 14:12 141

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что миротворцы на Донбассе могут быть введены только в том случае, если переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "минском" и "нормандском форматах" не принесут желаемых результатов.

"У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержке мира. Даже миссия, которая должна приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена ​​от ООН", - сообщил глава украинской дипломатии, передает "Укринформ".

Вместе с тем, правительство Украины пока не намерено подавать запрос на введение миротворцев в зоне вооруженного конфликта на востоке страны.

По его словам, на данный момент украинское руководство надеется на достижение прогресса по достижению мира на Донбассе в "минском" и "нормандском форматах" переговоров.

Напомним, в начале 2019 года ОБСЕ заявила о готовности оказать поддержку Украине на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе.