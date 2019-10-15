Украина Не обойдется без "сюрпризов": синоптики дали детальный прогноз погоды на ноябрь

2019-10-15 21:30 258

 

В последний месяц осени погода будет капризной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга.

Первые ноябрьские дни, по прогнозу синоптиков, будут солнечными. Но уже с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди и даже мокрый снег. А первые снегопады ожидают после второй декады месяца.

Заморозки ночью и утром в ноябре будут повсеместно, местами морозы ударят даже днём. Солнечных дней будет меньше, чем в сентябре или октябре. Кроме того, прогнозируется порывистый ветер.

Температура воздуха в первой половине ноября ожидается в среднем +5…+9 градуса Цельсия. Похолодание до +1…+6ºС можно ожидать во второй половине месяца.

На второй и третьей неделе ноября температура воздуха понизится. А в последние дни месяца ожидается настоящая зима - ночью и утром температура не будет превышать -3…-2°С.

По прогнозу европейских климатологов, температура воздуха в ноябре этого года будет выше многолетней нормы. Однако, относительно теплые периоды будут чередоваться с морозами и снегопадом.

Количество осадков будет больше, чем в летние месяцы, но меньше, чем в ноябре в предыдущие годы. Обильные осадки ожидаются в горах.

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