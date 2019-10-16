Политика Как будут наказывать нардепов за прогулы без уважительных причин - принят закон

2019-10-16 15:13 96

Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата Украины в части лишения выплат за прогулы.

За проголосовали 268 нардепов, против – 4, воздержались – 67, не голосовали – 67.

Отныне, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, то ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Прекращение возмещения депутату таких расходов осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени нардепов, предоставленных Аппаратом Рады.