Украина Предпринимателям выдадут по 8 тыс. грн компенсаций за карантин - принят новый законопроект

2020-12-04 13:14 70

Верховная Рада на сегодняшнем заседении почти конституционным большинством приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому физические лица-предприниматели получат по восемь тысяч гривен выплат. 

Документ предлагает обеспечить в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Предусмотрена выплата одноразовой финансовой помощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Господдержку субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания.

Также для бизнеса, работу которого приостановили ​​из-за карантина, на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер. Закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

На время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии. В страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.

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