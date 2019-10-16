Украина Перепись населения: стало известно, о чем будут спрашивать украинцев

2019-10-16 21:30 183

Гражданам Украины во время переписи населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, будут ставить около 10 вопросов.

По данным Министерства юстиции и Государственной службы статистики, украинцев будут спрашивать про трудовую миграцию. Этот вопрос позволит определить возможный масштаб миграции и разработать программы поддержки регионов и транспортных решений.

Также гражданам будут спрашивать о месте и режиме работы - чтобы посчитать трудоспособных, определить их возраст, пол и условия проживания для упрощения списке тех, кто нуждается в социальной помощи.

Кроме того будут вопросы про национальность, язык, образование и семью, в том числе и о том, находитесь ли вы в гражданском или официальном браке. При этом в переписные листы внесут вопрос для всех женщин в возрасте с 15 лет о родившихся детях - для демографических прогнозов.

Будут вопросы и о доме и годе его строительства, чтобы помочь провести ревизию жилого фонда, о наличии в доме кухни, интернета, водоснабжения и канализации и других коммунальных благ.