Мир В Канаде зафиксирован самый высокий прирост населения за последние 65 лет

2023-03-24 18:28

Население Канады выросло более чем на миллион человек за один год, побив предыдущие рекорды. Об этом говорится в отчете Статистического управления Канады.

В период с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года население Канады выросло на 1 050 110 человек.

Это также самый высокий годовой темп роста населения (2,7%) за всю историю страны с 1957 года, когда темп роста за год составил 3,3%.

Увеличение численности населения связано с планом правительства Канады привлечь в страну как можно больше иммигрантов. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о плане принимать по полмиллиона иммигрантов в год.

В прошлом году Канада приняла 437 тысяч иммигрантов, а чистый прирост непостоянных жителей составил 607 782 человека.