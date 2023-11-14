Жизнь Эксперты озвучили неутешительный прогноз по численности населения Украины

2023-11-14 15:37

Через 10 лет численность населения Украины будет в пределах от 26 до 35 млн человек. Такой прогноз озвучила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в эфире телемарофона.

"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали - от 26 до 35 млн в границах 1991 года", - заявила она.

По мнению Либановой, о возвращении к показателю 45 млн человек речь вообще не идет.

"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодняшний день превратилась в главный драйвер демографической динамики - все плохо, очень плохо", – добавила она.