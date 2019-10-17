Мир ФБР арестовало партнера Джулиани, который может быть причастен к делу Луценко

2019-10-17 13:46 111

ФБР США арестовало Дэвида Коррею - четвертого партнера Руди Джулиани, который является личным юристом президента США Дональда Трампа. Предполагается, что арестованный имеет отношение к делу Луценко.

Как сообщает "Голос Америки", Коррея причастный у делу о финансировании предвыборных кампаний, а также его имя фигурирует в обвинении против американских бизнесменов - уроженцев Украины Льва Парнаса, Андрея Кукушкина и уроженца Белоруссии Игоря Фрумана, которых арестовали на прошлой неделе.

Они подозреваются в "перечислении средств с помощью иностранных источников кандидатам на государственные должности федерального уровня и уровня штатов".

"Однако, Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, а и в интересах украинского чиновника, "члена украинского правительства, который добивался освобождения посла США в Украине", однако его имя не называют", - говорится в сообщении.

Законодательство США запрещает иностранцам жертвовать средства в помощь федеральной и местной власти, а американским гражданам нельзя делать это от имени жителей других стран.

Напомним, ранее НАБУ открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генпрокурором Юрием Луценко. 

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