Мир Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник

2019-10-17 20:30 69

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо, которое ему прислал Дональд Трамп, в мусорник.

Источник: BBC со ссылкой на источники в окружении Эрдогана

Детали: Письмо, в котором Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана "не бать дураком", датированный 9 октября, накануне обнародовало издание The New York Times.

В письме Трамп просит Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и угрожает уничтожить экономику Турции

Цитата из письма: " Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент…

История будет благосклонно относиться к вам, если вы поступите правильно и гуманно. Она будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут.

Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже".

Источники BBC из окружения Эрдогана рассказали, что он выбросил письмо президента США в мусорник.

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