Украина Президент утвердил важный закон о штрафах

2019-10-17 20:00 117

 

Президент Владимир Зеленский одобрил законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Зеленский одобрил закон о штрафах за отказ в льготном проезде для УБД

Проект закона направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

По состоянию на сейчас административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 136 гривен.

После вступления закона в силу это правонарушение повлечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен. При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

Напомним, ранее законопроект подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Как писалось ранее, 3 октября парламент 9 созыва одобрил законопроект во втором чтении.

При этом за основу данный закон принимала еще Рада 8 созыва в начале июня. За документ тогда после ряда неудачных попыток проголосовал 231 нардеп.

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