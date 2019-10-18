Украина В Генпрокуратуре перечислили, в чем подозревают депутата Дубневича

2019-10-18 10:15 219

Генпрокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. 

Как рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщения о подозрениях уже почти готовы. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений.

"Проект сообщения о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый - намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

"Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП были поданы мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры до этого. Но они не проходили в парламенте", - отметил генпрокурор.

Накануне ГПУ запросила снять неприкосновенность с Дубневича. Соответствующее представление Рябошапка направил в Верховную Раду. Дубневича подозревают в хищении средств Укрзализныци.

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