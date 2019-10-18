Курды неожиданно приняли предложение Турции на пять дней прекратить огонь

Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, согласные на пятидневное прекращение огня с Турцией на севере Сирии и сделают все необходимое, чтобы это сработало.
"Соглашение является только началом и не предполагает достижения Турцией своих целей, которая начала вторжение в северную Сирию на прошлой неделе", - заявил командир курдских ополчений Мазлум Кобани в интервью Ronahi TV
Он добавил, что соглашение было ограничено северными пограничными районами Сирии, проходящими между городами Рас-эль-Айном и Тал-Абьядом.
17 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.