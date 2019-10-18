Политика Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле

2019-10-19 11:00 66

 

Бывшему первому заместителю секретаря СНБО и фигуранту громкого скандала с поставками военной техники Олегу Гладковскому вручили подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры.

18 октября 2019 года детективами НАБУ сообщено о подозрении прежнему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.

Так, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшие закупки за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Как следствие, государству был нанесен убыток более 10 620 000 гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тысячи долларов (за 2016 год), 63 тысячи долларов (за 2017 год) и 47,5 тысяч долларов (за 2018 год).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Генпрокуратуре перечислили, в чем подозревают депутата Дубневича

2019-10-18 10:15 417

Гладковский объявил голодовку

2019-10-17 18:30 429

В НАБУ раскрыли детали и назвали причины задержания Гладковского

2019-10-17 14:44 618

фото Гладковский пытался бежать из Украины - детективы НАБУ задержали экс-чиновника

2019-10-17 14:11 450

Еще новости в разделе "Политика"

Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле

2019-10-19 11:00 66

Зеленский попал в ловушку: всплыла опасная подноготная «формулы Штайнмайера»

2019-10-19 10:30 222

Сирия объявила, что не допустит на своей территории появления второго Курдистана

2019-10-18 18:29 381

Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву

2019-10-18 15:36 498
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле 2019-10-19 11:00 66
Зеленский попал в ловушку: всплыла опасная подноготная «формулы Штайнмайера» 2019-10-19 10:30 222
Сирия объявила, что не допустит на своей территории появления второго Курдистана 2019-10-18 18:29 381
Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву 2019-10-18 15:36 498

Лента

11:30 Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
11:00 Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле
10:30 Зеленский попал в ловушку: всплыла опасная подноготная «формулы Штайнмайера»
10:00 Гвоздик потерпел первое поражение и потерял чемпионский пояс
фото 22:12 Запуск 315: Китай вывел на орбиту Земли спутник для экспериментов
21:36 В НБУ раскрыли детали переговоров по кредиту МВФ - тариф на газ, Приватбанк и рынок земли
20:52 Реформа в строительной сфере под угрозой срыва из-за процветающей в ГАСИ коррупцией, – СМИ
20:30 ООН направила на оккупированный Донбасс более 14 тонн гуманитарной помощи
КАРТА 19:34 Северный мост Киева снова будут перекрывать на выходные - точное время и направление
18:29 Сирия объявила, что не допустит на своей территории появления второго Курдистана