Украина Растаможка "евроблях": для владельцев авто подготовили еще один "сюрприз"

2019-10-20 11:00 69

Для перерегистрации "евроблях" в Украине хотят ввести максимально простую формулу. Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Autonews.

Министр инфраструктуры выступает за то, чтобы сделать растаможку в Украине по грузинскому образцу, ведь в Грузии подержанные иномарки стоят в разы дешевле, чем в нашей стране.

Растаможить авто грузинам значительно дешевле, чем украинцам, поскольку там за литр объема двигателя автомобиля платят от одного до трех долларов. Данная схема позволит не только упростить и удешевить легализацию еврономеров, но и избавиться от коррупционных схем.

Однако на данный момент это лишь идея, осуществить которую будет не так просто. Реализовать подобное будет сложно из-за Министерства финансов. Дело в том, что в бюджет уже заложены все поступления от растаможки автомобилей.

Напомним, что с 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы по 170 тыс. гривен.