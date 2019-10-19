Украина Растаможка "евроблях": для владельцев авто подготовили еще один "сюрприз"

2019-10-20 11:00 69

 

Для перерегистрации "евроблях" в Украине хотят ввести максимально простую формулу. Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Autonews.

Министр инфраструктуры выступает за то, чтобы сделать растаможку в Украине по грузинскому образцу, ведь в Грузии подержанные иномарки стоят в разы дешевле, чем в нашей стране.

Растаможить авто грузинам значительно дешевле, чем украинцам, поскольку там за литр объема двигателя автомобиля платят от одного до трех долларов. Данная схема позволит не только упростить и удешевить легализацию еврономеров, но и избавиться от коррупционных схем.

Однако на данный момент это лишь идея, осуществить которую будет не так просто. Реализовать подобное будет сложно из-за Министерства финансов. Дело в том, что в бюджет уже заложены все поступления от растаможки автомобилей.

Напомним, что с 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы по 170 тыс. гривен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцев обещают сюрприз с ценами на газ: что стало известно

2019-10-19 14:30 5817

Сирия объявила, что не допустит на своей территории появления второго Курдистана

2019-10-18 18:29 483

Журналист: Зеленский назначил контролировать СБУ бизнес-партнера криминальных авторитетов

2019-10-15 14:40 2583

В Кабмине Гончарука хотят сделать платными трассы для авто с иностранными номерами

2019-10-03 09:12 945

Еще новости в разделе "Украина"

Растаможка "евроблях": для владельцев авто подготовили еще один "сюрприз"

2019-10-20 11:00 69

В Украине назвали новейшее оружие, способное дать мощный отпор войскам Путина на Донбассе

2019-10-20 10:30 126

Украинцев обещают сюрприз с ценами на газ: что стало известно

2019-10-19 14:30 5817

Октябрь 2019: как индексируют пенсию и заработную плату

2019-10-19 13:30 1674
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Растаможка "евроблях": для владельцев авто подготовили еще один "сюрприз" 2019-10-20 11:00 69
В Украине назвали новейшее оружие, способное дать мощный отпор войскам Путина на Донбассе 2019-10-20 10:30 126
Украинцев обещают сюрприз с ценами на газ: что стало известно 2019-10-19 14:30 5817
Октябрь 2019: как индексируют пенсию и заработную плату 2019-10-19 13:30 1674

Лента

11:00 Растаможка "евроблях": для владельцев авто подготовили еще один "сюрприз"
10:30 В Украине назвали новейшее оружие, способное дать мощный отпор войскам Путина на Донбассе
10:00 Эксперты пояснили, почему нельзя спать на животе
19:00 27 жовтня у Національній опереті покажуть виставу «Розмова, якої не було»
15:00 Украина потребовала от России объяснений из-за "переписи" населения в ОРДЛО
14:30 Украинцев обещают сюрприз с ценами на газ: что стало известно
14:00 Сенцов объяснил разницу между Украиной и РФ
13:30 Октябрь 2019: как индексируют пенсию и заработную плату
13:00 Синоптики дали неутешительный прогноз на зиму
видео 12:51 Чемпионат мира по спортивным бальным танцам среди молодежи WDSF 2019: онлайн-трансляция