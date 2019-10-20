Украина Украинцев предупредили о четырех штаммах гриппа в этом сезоне

2019-10-20 15:00 141

Зимой 2019-2020 года в Украине самыми распространенными будут четыре вида гриппа – кишечный, свиной, птичий и гриппозная пневмония.

Грипп – серьезное заболевание, осложнения которого могут привести даже к летальным последствиям. К основным симптомам гриппа относятся повышение температуры до 40 градусов, озноб и головная боль. В отличие от ОРВИ грипп поражает не только дыхательные пути и легкие, но и другие органы и системы.

Разные виды гриппа имеют также особенные симптомы.

Кишечный грипп по-разному проявляется у взрослых и детей, а единственным способом защиты является вакцинация. У детей этот вид гриппа вызывает рвоту, понос, боли в горле и по всему телу, а также повышенную температуру. Симптомы у взрослых менее выражены, чем у детей. Отмечается снижение аппетита, жидкий стул и повышение температуры.

Симптомы свиного гриппа одинаковые для детей и взрослых: боль в горле, ломота, усталость, кашель, высокая

температура, рвота, головная боль.

Птичий грипп вызывает лихорадку длительностью 10-12 дней. Также у больных отмечается бронхит, насморк, кашель с кровохарканьем. У некоторых больных бывает рвота и диарея.

Главными симптомами гриппозной пневмонии являются очень высокая температура, которую практически невозможно сбить, затрудненное дыхание, одышка, кашель и хрипы в груди.

Наиболее универсальными рекомендациями при борьбе с гриппом являются обильное питье, постельный режим, прием противовирусных препаратов.

При борьбе с гриппом положительные результаты дают ингаляции с эфирными маслами и частое проветривание помещения, где находится больной. Компрессы из горчичников и ванночки для ног применяют только после того, как спадет температура.

Ранее сообщалось, что ученым удалось определить закономерности мутаций вирусов гриппа. Это помозет создать более эффективные вакцины от гриппа.