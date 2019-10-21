Политика Предъявленное Гладковскому подозрение связано с делами Пашинского

2019-10-21 09:15 216

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что подозрение, предъявленное бывшему первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским.

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским).

Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - заявил Рябошапка в интервью телеканалу ICTV.

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему странным, что Пашинский, который был связан с Укроборонпромом, обвиняется совсем по другому эпизоду, Рябошапка сказал: "Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".

"Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - добавил он.

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