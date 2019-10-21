Мир На военных учениях утонул тяжелый броневик Bradley - есть жертвы и раненые

2019-10-21 14:43 285

В Соединенных Штатах Америки из-за падения бронеавтомобиля в воду во время учений погибли трое военнослужащих.

Как сообщает Associated Press, трое солдат погибли и еще трое получили ранения в результате падения бронеавтомобиля Bradley в воду во время учений в Форт Стюарт в штате Джорджия.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 октября. Солдаты были в составе боевой команды 1-й бронетанковой бригады. Трое пострадавших военных были эвакуированы до армейского госпиталя, где двое были выписаны после оказания медицинской помощи. Третий пострадавший был переведен в другую больницу, хотя его травмы не угрожают жизни.