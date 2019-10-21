Украина В Украине изменятся правила растаможки авто

2019-10-21 22:00 228

Водителям машин на европейских номерах на заметку

Более 100 тысяч машин с иностранной регистрацией официально получили украинскую «прописку» - в частности, именно такое количество авто растаможили автовладельцы с 18 августа текущего года, сообщает «Автотема».

Однако теперь потенциальных владельцев «евроблях» ждут нововведения – Кабинет министров Украины принял новые правила растаможивания.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, теперь в первую очередь будет учитываться возраст авто, его экологические характеристики, пробег. Кроме того, по отдельной шкале будут «обсчитываться» грузовые машины и старинные. В целом, министр настроен на максимально упрощённую систему растаможки, чтобы это не создавало прецедент для новой волны коррупции.

«Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три за «кубик» », - комментируют Криклий.

Также министр инфраструктуры сообщил, что не исключает, что в Украине будет снова введен утилизационный сбор – по словам чиновника, это связано с тем, чтобы увеличить количество продаж авто.

Правительственные чиновники обещают разработать новые правила растаможки уже к концу октября. После этого возможные нововведения рассмотрит Верховная Рада – если депутаты их утвердят, то они вступят в силу сразу после подписания законопроекта президентом Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось про новый штраф для водителей. В частности, за игнорирование требовани остановить транспортное средство. Но лишь по требованию сотрудников Укртрансбезопасности в форменной одежде.

Также, Верховная Рада в очередной раз отсрочила штрафы для владельцев нерастаможенных машин на еврономерах. До конца 2019 года могут быть спокойны, но стоит позаботиться о решении этой проблемы.