Мир Террористы ИГИЛ атаковали нефтяные месторождения Ирака

2019-10-22 15:14 186

В Ираке, в северной провинции Салахуддин, в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" погибли двое сотрудников иракских сил безопасности.

"Элементы террористических группировок ИГИЛ атаковали два контрольно-пропускных пункта в районе нефтяных месторождений Алас в провинции Салахуддин. Из-за срабатывания самодельного взрывного устройства транспортное средство, принадлежащее силам безопасности, взорвалось, что привело к мученической смерти двух солдат", - говорится в заявлении иракской армии.

Боевики также открыли огонь по силам безопасности, которые пытались эвакуировать погибших. В результате трое получили ранения.

Нефтяное месторождение Аллас, расположенное в 35 км к югу от Хавиджи, было одним из основных источников дохода для "Исламского государства", которое в 2014 году объявило халифат в некоторых частях Ирака и Сирии.

Ирак объявил победу над жестокими суннитскими боевиками в конце 2017 года, после их вытеснения со всей территории страны. С тех пор они используют тактику мятежей, направленную на дестабилизацию правительства в Багдаде.