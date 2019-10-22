Мир Трамп заявил, что не намерен защищать курдов на постоянной основе

2019-10-22 14:13 222

Президент США Дональд Трамп заявил 21 октября, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается, несмотря на некоторые столкновения. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

"У нас появляются очень хорошие новости. Прекращение огня соблюдается", - сказал Трамп.

Агентство Reuters сообщает, что глава Белого дома также отметил, что наблюдаются некоторые столкновения, однако их немного.

При этом Трамп добавил, что США не давали курдам обещаний защищать их всегда.

"Мы никогда не соглашались защищать курдов всю их оставшуюся жизнь", - цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов.

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