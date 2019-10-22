Мир Япония получила императора! 59-летний Нарухито официально вступил на престол

2019-10-22 11:43 120

Сегодня 59-летний император Японии, которая в этом году вошла в эру Рэйва, Нарухито официально вступил на престол. 

"Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и буду выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа", – заявил Нарухито в речи в императорском дворце.

"Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем, а также будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благосостоянию и процветанию благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей", – добавил он.

На церемонию новый император прибыл в традиционном оранжевом одеянии. О вступлении на престол Нарухито объявил с 6,5 метрового трона, который изготовили в начале ХХ века по старинным образцам.

Жена императора надела объемное 12-слойное кимоно, сшитого по средневековым лекалам; ее трон был чуть поменьше. Премьер-министр Японии тоже произнес приветственную речь перед собравшимися.

Напомним, Нарухито − первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде. Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.

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