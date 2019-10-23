Мир Майдан в Чили победил - президент обязался выполнить требования протестующих

2019-10-24 10:15 117

Майдан в Чили победил, официальная власть страны пошла на серьезные уступки и начала выполнять требования протестующих. Правительство Чили направит в Конгресс страны ряд законопроектов, предусматривающих меры по социальной поддержке населения. 

"Мы передадим в Конгресс на рассмотрение социальную повестку в соответствии законом и начнем реализацию, когда правительство получит эту возможность", –  заявил президент Себастьян Пиньера в ходе своего обращения к нации.

В комплекс мер входит повышение пенсий, снижение стоимости электроэнергии, частичное покрытие расходов на медицинское обслуживание, снижение цен на медикаменты и установление минимального дохода для работающих жителей страны.

Кроме того, правительство Чили намерено направить законопроект о повышении налога для граждан страны с высоким доходом. Именно за счет этого планируется осуществить социальную программу.

Напомним, протесты и массовые беспорядки в Чили продолжаются уже пять дней. Изначально они были вызваны намерениями властей увеличить стоимость проезда на метро, однако позднее появились у протестующих и требования социальные. По последним данным, в ходе беспорядков в Чили погибли не менее 15 человек.

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