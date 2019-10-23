Украина Хуже, чем в Пекине: уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает

2019-10-23 17:30 228

 

Уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, оцениваются в 175 единиц, что превышает показатели Пекина на 15 отметок. Об этом пишет УП, ссылаясь на данные приложения AirVisual.

По информации ресурса, такие показатели являются опасными для здоровья людей. Среди лидеров загрязненного воздуха в Киеве также бульвар Перова (145 единиц) и массив Радужный (122 единицы).

Уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, оцениваются в 175 единиц, что превышает показатели Пекина на 15 отметок.

Норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц.

Возглавляют рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) - 190.

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