Украина Тесты на полиграфе: всегда ли можно верить "детектору лжи"

2019-10-24 17:00 192

Некоторые ученые называют тестирование лженаукой, другие – полагаются на их результаты.

В последние годы в Украине стала популярной проверка на полиграфе. Например, 23 октября президент Владимир Зеленский заявил о том, что проверка на "детекторе лжи" является обязательной для всех членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, по поводу которых появилась информация о получении взятки. В общественном сознании полиграф выступает в роли волшебной машины, которая может не только точно установить, врет человек или нет, но даже "прочитать" его тайные мысли. Но так ли это на самом деле?

Что такое полиграф

Полиграф, который также называют "детектором лжи", является разновидностью психофизиологической аппаратуры. Он фиксирует изменения психофизиологических реакций (частота дыхания, пульс, давление и гальваническая реакций кожи) в ответ на различные психологические стимулы. Иными словами, он фиксирует то, каким образом организм человека реагирует на различные стимулы и на основании этих данных ученый – полиграфолог выносит заключение о том, врет человек или нет.

Стоит отметить, что это не единственный метод отслеживания реакции организма, к другим относится также регистрация реакции зрачков и функциональное МРТ-сканирование.

Как отмечает ВВС, проверка на полиграфе занимает до двух часов, в зависимости от сложности ситуации. При этом, полиграфолог задает испытуемому около 200 вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет".

Само тестирование проходит в несколько этапов, во время первого из которых полиграфолог изучает то, каким образом организм человека реагирует на разные вопросы, а также на правдивые или неправдивые ответы.

Интересно, что в США и в большинстве европейских стран показания полиграфа не являются доказательствами в уголовных делах, вместе с тем, их используют в других областях. Например, в Великобритании полиграф используется в рамках надзора за освобожденными и условно освобожденными лицами, которые совершили тяжкие преступления на сексуальной почве. В США тест на "детекторе лжи" проходят кандидаты на работу в ЦРУ и других государственных ведомствах.

История полиграфа

Как отмечает The Conversation, в начале ХХ века Уильям Моултон Марстон, который сам себя называл "отцом полиграфа", заметил корреляцию между систолическим кровяным давлением и враньем. В общих чертах, его наблюдения свидетельствовали о том, что когда человек начинает врать, его давление повышается.

В 1921 году полиграфолог Джон Ларсон из Университета Калифорнии в Беркли выяснил, что показателем лжи может быть не только повышение давления, но и изменение частоты дыхания. Разработанный им прибор начал использовать департамент полиции Беркли для проверки правдивости показаний свидетелей.

А в 1939 году протеже Ларсона Леонард Килер усовершенствовал аппарат: он сделал его более компактным и добавил прибор для регистрации гальванической реакции кожи. Это устройство было куплено ФБР и было предшественником современного полиграфа.

Всегда ли можно верить полиграфу

Среди ученых нет единого мнения на этот счет. Некоторые доверяют показателям прибора, а другие называют такие тестирования лженаукой.

Например, профессор Дон Грубин, который занимается подготовкой полиграфологов в Великобритании, утверждает, что обмануть полиграф возможно, но это очень сложно сделать. Для этого нужна подготовка со специалистом в этой области, который поможет подготовиться ко всем неожиданным вопросам. Он отмечает также, что часто люди, которым предстоит проверка на полиграфе, употребляют специальные препараты, которые должны подавить те или иные реакции. Вместе с тем, Грубин уверен в том, что опытный полиграфолог всегда распознает попытку обмана.

Полиграфолог Минобороны Украины Сергей Гришин говорит, что "детектор лжи" могут обмануть две категории людей - психически нездоровые или те, кто прошел спецподготовку.

В 2002 году исследование, которое было проведено Национальным исследовательским советом США, показало, что тесты на полиграфе "в группах населения, которые не были обучены контрмерам, могут отличать ложь от правды со скоростью, которая превышает вероятность, но все-таки далека от совершенства". Там не рекомендовали использовать полиграф при приеме на работу, но отметили, что в некоторых случаях проведение таких тестов может иметь место быть.

Исследование, проведенное в 2003 году, нашло основания сомневаться в правдивости данных полиграфа. На протяжении 19 месяцев исследователи изучали данные 57 работ, посвященных "детектору лжи". Они обратили внимание на то, что во многих работах рассматривались только некоторые факторы, которые могли повлиять на корректность работы полиграфа, хотя в реальности их больше. "Природа обмана такова, что нет надежного способа проверить правильность тестирования. Не существует уникальной физиологической реакции при обмане", - отметил профессор Брайденского университета Леонард Сакс.

По данным мета-анализа, проведенного в 2011 году Американской ассоциацией полиграфологов, примерно в 15% случаев результаты тестов, основанных на сравнительных вопросах, были некорректными. Ученые считают другой вариант теста, тест на виновные знания, более точным. По оценке все той же Американской ассоциации полиграфологов, в случае проведения подобного тестирования количество некорректных результатов снижается до 10%.

Одним из самых громких случаев ошибочного обвинения по результатам теста на полиграфе стало дело Флойда Фэя, которого в 1978 году осудили по подозрению в убийстве, которое он не совершал. Когда полиция поймала убийцу, Фэй был оправдан. Но до этого он успел подать апелляцию, в которой четверо полиграфологов, изучив те же данные, не нашли свидетельств его лживости.