Некоторые украинцы смогут получить автоматическую отсрочку от мобилизации без визита в ТЦК

Министерство обороны Украины готовит важное обновление для приложения Резерв+. Вскоре в приложении появится функция автоматической отсрочки от мобилизации для определенных категорий военнообязанных.
Об этом сообщила Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, в эфире "Суспільне. Новости".
"Одна из следующих функций, которую мы планируем реализовать в Резерв+, это автоматическая отсрочка", - отметила Черногоренко.
По словам чиновницы, новая функция позволит избежать лишних визитов в ТЦК и упростит процедуру получения отсрочки для некоторых групп населения.
"Например, студентам, которые находятся на дневной форме обучения, или родителям трех и более детей, ведь эти данные уже есть в государстве, в реестрах, в том или ином виде", - пояснила она.
Черногоренко добавила, что информация о семейных связях уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. Однако она заметила, что существуют определенные ситуации, когда доступ к необходимым данным может быть затруднен.
Министерство обороны стремится превратить Резерв+ в полноценную цифровую альтернативу ТЦК. Цель - автоматизировать все возможные сервисы, чтобы сохранить время и ресурсы граждан.
Стоит отметить, что популярность Резерв+ стремительно растет. Только за 3 июля около 70 тысяч украинцев загрузили приложение и обновили свои данные. В целом услугой уже воспользовались более 2 миллионов граждан.
Кроме того, как сообщает АрмияInform, вскоре появится электронный реестр личных дел военнослужащих. В нем будет отображаться информация об участии в боевых действиях, что позволит упростить процесс получения различных видов помощи, в частности единовременной денежной выплаты.