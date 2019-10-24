Украина С ноября украинские каналы начнут прерывать спутниковое вещание

2019-10-24 18:30 330

Компании 1+1 media и "Зеонбуд" сообщили, что начали кодировать спутниковый сигнал с 21 октября. Как пишет UBR.ua, это означает, что возможность несанкционированно перехватить сигнал "Зеонбуда", который он доставлял на более 140 станций наземного эфирного вещания (Т2), теперь нельзя, хотя раньше находились умельцы, ретранслирующие этот ТВ-поток в своих пиратских целях.

По оценкам медиа-эксперта Александра Глущенко, в Украине даже насчитывалось несколько десятков домохозяйств, которые ранее могли принимать спутниковый сигнал "Зеонбуда", "благодарить" за что нужно производителей китайских ТВ-приставок, которые предоставляли такую техническую возможность.

В 1+1 media изданию рассказали, что кодирование сигнала "Зеонбудом" - это "обязательный этап" по внедрению на украинском ТВ-рынке цивилизованных правил игры. До недавнего времени спутниковый сигнал, несущий в себе сигналы мультиплексов МХ-1,2,3, передавался в открытом виде. Поэтому при наличии определенного оборудования этот сигнал можно было принять и бесконтрольно использовать - или для индивидуального просмотра, или для нелегального распространения, то есть пиратства.