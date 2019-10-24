Украина Водителей предупредили о новой опасности

2019-10-24 21:30 198

 

Осенний листопад — головная боль для автомобилистов. Если машина припаркована на ночь под деревьями — готовьтесь уделить несколько минут, чтобы собрать опавшие листья. Тем более, что оно нередко залезает во все щели, сообщает Эксперт.

Но это еще полбеды. Много времени на очистку не понадобится, и двигатель авто можно за это время прогреть. Гораздо опаснее опавшие листья на дороге. Даже в сухую походу они ухудшают сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивают тормозной путь.

А после дождя листья становятся скользкими, как лед. Особенно проблематично это в городе на мостовой или на загородных трассах, где скоростной режим выше.

Водители, будьте осторожнее — соблюдайте безопасную скорость и по возможности воздержитесь от резких торможений. Тем более, если пока стоит летняя резина. Вождение осенью имеет свои нюансы, и лишний раз перестраховаться не помешает.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцев предупредили о четырех штаммах гриппа в этом сезоне

2019-10-20 15:00 1098

В мире быстро растет число смертных случаев из-за курения вейпов

2019-10-11 20:28 1146

Украинцев предупредили о резком росте цены на дизель

2019-09-18 18:30 2889

Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы

2019-09-11 17:30 1407

Еще новости в разделе "Украина"

В Кабмине сообщили, когда в Украине вырастет средняя зарплата

2019-10-24 22:00 129

Водителей предупредили о новой опасности

2019-10-24 21:30 198

В Ужгороде растет количество заболевших дифтерией

2019-10-24 20:30 216

Укрзализныця скоректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время

2019-10-24 20:00 195
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Кабмине сообщили, когда в Украине вырастет средняя зарплата 2019-10-24 22:00 129
Водителей предупредили о новой опасности 2019-10-24 21:30 198
В Ужгороде растет количество заболевших дифтерией 2019-10-24 20:30 216
Укрзализныця скоректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время 2019-10-24 20:00 195

Лента

22:00 В Кабмине сообщили, когда в Украине вырастет средняя зарплата
21:30 Водителей предупредили о новой опасности
21:00 НБУ поднял официальный курс доллара выше 25 гривен
20:30 В Ужгороде растет количество заболевших дифтерией
20:00 Укрзализныця скоректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время
19:30 В Польше собрались принимать на работу врачей из Украины
19:00 Опасный астероид завтра пролетит возле Земли
18:30 С ноября украинские каналы начнут прерывать спутниковое вещание
18:00 Арахамия о полиграфе: Все хотят нас проверить
17:30 САП хочет увеличить залог за Гладковского в 10 раз