Украина Водителей предупредили о новой опасности

2019-10-24 21:30 198

Осенний листопад — головная боль для автомобилистов. Если машина припаркована на ночь под деревьями — готовьтесь уделить несколько минут, чтобы собрать опавшие листья. Тем более, что оно нередко залезает во все щели, сообщает Эксперт.

Но это еще полбеды. Много времени на очистку не понадобится, и двигатель авто можно за это время прогреть. Гораздо опаснее опавшие листья на дороге. Даже в сухую походу они ухудшают сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивают тормозной путь.

А после дождя листья становятся скользкими, как лед. Особенно проблематично это в городе на мостовой или на загородных трассах, где скоростной режим выше.

Водители, будьте осторожнее — соблюдайте безопасную скорость и по возможности воздержитесь от резких торможений. Тем более, если пока стоит летняя резина. Вождение осенью имеет свои нюансы, и лишний раз перестраховаться не помешает.