Украина Бывший глава Нацполиции Князев сейчас работает на Авакова бесплатно

2019-10-25 19:35 51

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев работает советником министра внутренних дел Арсена Авакова бесплатно. 

"Князев приказом МВД от 26.09.2019 назначен советником министра внутренних дел (на общественных началах). Также информируем, что советники министра на общественных началах назначаются на 1 год и не находятся с МВД в трудовых отношениях", - говорится в ответе МВД на запрос "Українських новин".

К основным задачам и функциям Князева относится информационное, консультативное, экспертно-аналитическое, правовое и иное обеспечение деятельности министра по вопросам формирования и реализации государственной политики в сферах: защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, интересов общества и государства от преступных посягательств; миграции; охраны государственной границы; гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определение стратегических направлений работы МВД, а также реализация других полномочий, определенных законодательством и положением о Министерстве внутренних дел.

Напомним, Сергей Князев уволился с должности председателя Национальной полиции, однако вскоре министр Арсен  Аваков назначил его своим советником.

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