Жизнь Высший совет правосудия уволил судью Кассационного админсуда Всеволода Князева

2024-08-06 14:32

Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда Всеволода Князева за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщила пресс-служба ВСП во вторник, 6 августа.

"Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля Высший антикоррупционный суд продлил бывшему главе Верховного суда Князеву срок действия возложенных на него процессуальных обязанностей до 17 сентября.

Как известно, в мае 2023 года НАБУ разоблачило председателя Верховного суда Всеволода Князева на получении взятки в размере 2,7 млн ​​долларов. В декабре Печерский райсуд Киева признал Князева виновным в нарушении установленных законом ограничений на получение судьями подарков. Суд обязал его заплатить штраф в 2 550 гривен и конфисковал подарок в 906 600 гривен.

В феврале 2024 года Высший совет правосудия отстранил Князева от осуществления правосудия судьи Верховного суда в связи с привлечением к уголовной ответственности.