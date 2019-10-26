Украина Синоптики рассказали о погоде в последние выходные октября

2019-10-26 11:30 201

Последние выходные октября порадуют украинцев теплой погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Суббота — 26 октября

В Киеве днем ожидается сухая осенняя погода — до 16 градусов тепла. Ночью от +7 до +9 градусов. Ветер юго-западный, скорость которого 3-8 метров в секунду.

Самая теплая суббота ждет украинцев на Закарпатье от +19 до +21 градуса.

Средняя темпера ожидается в остальной западных городах: во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах и Хмельницком, где днем воздух прогреется до 18-19 градусов тепла. Ночью при этом температура будет держаться на уровне +6…+8 градусов.

Дневная норма +16…+18 градусов ожидается на Волыни, а также на юге страны в Одессе, Херсоне, и Николаеве. Температура ночью: от +6 до +10 градусов.

Холоднее всего будет в центре в Кропивницком и восточной части Украины в Полтаве, Днепре, Харькове и на Донбассе. Ночная температура ожидается от +2 местами до +9 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше +17 градусов.

Воскресенье — 27 октября

В Киеве, Чернигове, Черкассах и Сумах температура ночью останется на уровне 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +15…+18 градусов. Ветер все так же юго-западный около 3-8 м/с.

Самое теплое воскресенье будет у жителей Ужгорода, Ивано-Франковска, Львова и Черновцов, где после ночных 8 градусов тепла, днем ожидается теплые +21.

Средняя температура по Украине +16…+18 днем будет в остальных регионах страны: от Волны, Ровно и Житомира до юга Украины в Одессе, Николаеве и Херсоне.

Та же погода с +18 днем ожидается в Кропивницком и в восточных регионах: от Днепра и Полтавы до Донецкой и Луганской областей. При этом температура ночью не опустился от +6 местами до +10 градусов.