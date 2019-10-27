Украина видео Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам

2019-10-27 12:00 360

 

Ранее представители правительства Украины говорили о том, что минимальный стаж для выхода на пенсию будет расти. Уже в октябре 2019 года это значение снова возросло. Стало известно, как в этот раз изменились правила выхода украинцев на заслуженный отдых.

Как передает 34 телеканал, в октябре этого года выйти на пенсию смогут те, чей трудовой стаж составляет минимум 26 лет.

При этом напоминают, что это значение будет расти и дальше, пока отметка не остановится на 35 годах. Примечательно, что эти правила не касаются тех, кто работал на тяжелых и опасных для здоровья производствах.

Кроме того, в законодательстве предусмотрели возможность выхода на пенсию 63-летним людям, у которых нет 26 лет трудового стажа. По словам заместителя начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук, выйти на пенсию в 63 года сейчас могут те, кто официально проработал от 16 до 26 лет.

Отмечается, что такие нормы не будут относиться к тем, что работал на опасных предприятиях. Стоит отметить, что речь идет о тех украинцах, которые во время работы могли утратить свою работоспособность. К слову, для этой категории не работает понятие о минимальном возрасте для выхода на заслуженный отдых. Напомним, что не так давно представители Конституционного суда отменили возрастные ограничения для таких сотрудников. То есть для таких украинцев все зависит от определенных требований по стажу, однако выйти на пенсию они смогут и в 40, и в 50 лет (то есть раньше, чем остальные).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки

2019-10-27 13:00 117

Гривна прогнется под доллар, удара не избежать: эксперты дали неутешительный прогноз

2019-10-20 13:30 21618

Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле

2019-10-19 11:00 1833

Минздрав предупредил, что украинцам грозит массовое ожирение

2019-10-17 19:00 1503

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин поднял цены на коммунальные для получателей субсидий

2019-10-27 13:30 78

Кабмин утвердил размер средней зарплаты на три года

2019-10-27 12:30 117

видео Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам

2019-10-27 12:00 360

Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз на 27 октября в Украине

2019-10-27 11:30 165
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин поднял цены на коммунальные для получателей субсидий 2019-10-27 13:30 78
Кабмин утвердил размер средней зарплаты на три года 2019-10-27 12:30 117
видео Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам 2019-10-27 12:00 360
Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз на 27 октября в Украине 2019-10-27 11:30 165

Лента

13:30 Кабмин поднял цены на коммунальные для получателей субсидий
13:00 Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки
12:30 Кабмин утвердил размер средней зарплаты на три года
видео 12:00 Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам
11:30 Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз на 27 октября в Украине
11:00 Зеленский подвел итоги поездки в Золотое
10:30 С 2020 в Украине запустят программу бесплатных путешествий для школьников
10:00 Украина перешла на зимнее время: который сейчас час
видео 09:00 Сенцов о разговоре Зеленского с ветеранами на Донбассе: «Стыд за президента»
15:00 В ноябре заработает безвиз между Украиной и еще одной страной