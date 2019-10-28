Украина Сегодня суд рассматривает дела экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского

2019-10-28 10:16 165

28 октября Высший антикорсуд соберется на заседания для рассмотрения нового иска НАБУ против бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 

Об этом сообщил адвокат Гладковсього Руслан Волынец, передает "УНН".

По словам Волынца, также сегодня он отправится в еще один суд, по адресу Крестовый переулок, 4, где с 12:00 начнется рассмотрение его апелляции на меру пресечения Гладковскому по другому делу.

Ранее Волынец сообщил, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности из-за неявки по вызову детективов 19 июля.

Напомним, 17 октября бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали детективы НАБУ после попытки выехать из Украины по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен. Вскоре залог внесли. 

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