Украина В Еврокомиссии разочарованы газовыми переговорами с Украиной и РФ

2019-10-28 21:00 93

 

Заместитель председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович разочарован газовыми переговорами с участием Украины и РФ, которые прошли в понедельник, 28 октября, в Брюсселе.

"Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс", - заявил Шефчович.

При этом он подчеркнул, что Еврокомиссия призывает Киев и Москву как можно скорее подписать соглашение по транзиту газа и заняться организацией новой трехсторонней встрече.

Также Шефчович отметил, что российская делегация не готова идти на уступки по газу. В то время как Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору. По

Кроме того евродипломат выразил мнение, что новый оператор ГТС Украины, вероятно, будет создан до конца года.

В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев надеется подписать новый контракт по транзиту газа с Россией до конца текущего года.

"Мы надеемся, что мы подписываем этот договор до конца года и обеспечим стабильные поставки европейским (потребителям)", - отметил Оржель.

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