Украина Началось разведение сил в Золотом Луганской области, на очереди Петровское

2019-10-29 12:45 255

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сегодня объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области.

"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко в Мариуполе.

Он также сообщил, что есть предварительная дата по встрече в нормандском формате.

"По Нормандии уже есть предварительная дата. Мы не хотим сорвать договоренность. Я надеюсь, что он будет до конца следующего месяца", - сообщил министр.