Украина В Украину вернется аномальное тепло: синоптик дала прогноз на начало ноября

2019-10-31 17:30 462

 

В начале ноября на территории Украины еще будет наблюдаться аномально теплая погода.

Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Температура до 0 градусов и ниже будет наблюдаться и в начале ноября. Затем температура повысится, и у нас будет снова аномально тепло", - отметила метеоролог.

По ее словам, возвращения "летнего тепла" не будет, но в целом погода будет более прохладной, чем в середине октября.

При этом Балабух добавила, что в последний месяц осени в Украине будет сохраняться чередование аномально теплой погоды с аномально холодной.

 

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