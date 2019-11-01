Украина Хочется денег! «Слуги народа» хотят увеличить ставку военного сбора до 10%

2019-11-01 18:30 129

В Украине предлагают увеличить военный сбор в 10 раз. Соответствующий проект закона №2252-1 в Верховную Раду внесла внефракционный нардеп из «Слуги народа» Оксана Савчук.

Ранее команда Владимира Зеленского говорила о возможной отмене военного сбора. В случае, если это произойдет, в карманах украинцев каждый год будет оставаться порядка 20 млрд грн. «Слуга народа» Савчук считает, что отмена военного налога недопустима во время военных действий в Украине.

Правда, нардеп признает, что ставка военного сбора просчитана несправедливо. Поэтому новым документом предлагается установить соответствующую нарастающую шкалу ставок военного сбора в зависимости от размера среднемесячного дохода граждан:

  • 0,5% — для доходов, не превышающих размер минимальной заработной платы;
  • 1,0% — для доходов в объеме от 1 минимальной заработной платы до 15 000 грн;
  • 1,5% — для доходов в объеме от 15 000 грн. до 40000 грн.;
  • 2,5% — для доходов в объеме от 40 000 грн. до 100 000 грн.;
  • 3,5% — для доходов в объеме от 100 000 грн. до 500 000 грн.;
  • 4,5% — для доходов в объеме от 500 000 грн. до 1 000 000 грн.;
  • 5,5% — для доходов в объеме от 1000000 грн. до 50 00 000 грн.;
  • 6,5% — для доходов в объеме от 5000000 грн. до 25 000 000 грн.;
  • 8,5% — для доходов в объеме от 25000000 грн. до 100 000 000 грн.;
  • 10,0% — для доходов в объеме от 100 000 000 грн. и больше.

Напомним, военный сбор – 1,5% налог на прибыль. Его ввела Рада в августе 2014 года для дополнительного финансирования военных расходов. Предполагалось, что он будет действовать до 1 января 2015 года. Но потом его продлили с формулировкой «до завершения реформы ВСУ». С 2014 по 2019 год украинцы заплатили в бюджет более 69 млрд 526 млн гривен военного сбора.

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