Netflix представил первый официальный трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. В прокат он выйдет 20 декабря этого года.
Видео длится более двух минут, показаны ключевые персонажи сериала, включая ведьмака Геральта (Генри Кавилл), чародейку Йеннифер (Ани Чалотра) и принцессу Цири (Фрейя Аллан).
Также трейлер дает четкое представление об антураже основных локаций сериала. Показана академия магии для девочек на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.