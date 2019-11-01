фото-видео видео Рассекречены детали сериала "Ведьмак" - видео, локации, персонажи и актеры

2019-11-01 21:36 114

Netflix представил первый официальный трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. В прокат он выйдет 20 декабря этого года.

Видео длится более двух минут, показаны ключевые персонажи сериала, включая ведьмака Геральта (Генри Кавилл), чародейку Йеннифер (Ани Чалотра) и принцессу Цири (Фрейя Аллан).

Также трейлер дает четкое представление об антураже основных локаций сериала. Показана академия магии для девочек на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.