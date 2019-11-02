Украина В Украине начинается потепление: что говорят синоптики

2019-11-02 13:00 234

 

Как и обещали синоптики, в выходные в Украине станет теплее. В большинстве областей температура воздуха повысится до 6−11 градусов со знаком «плюс». Самыми холодными пока останутся восточные регионы с температурой + 3 — + 6 градусов.

«В воскресенье и на следующей неделе тепло в Украину повалит мощно, во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20 градусов!», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 2 ноября пройдут дожди, однако пока только в западных областях. На остальной территории Украины будет сухо, но облачно.

Диденко также предупреждает о сильном южном ветре, который будет бушевать в выходные в большинстве областей.

«Не задерживайтесь долго под деревьями, особенно крупными и ветвистыми, билбордами, очень внимательно выбирайте место парковки автомобиля. Может возникать опасность при работе башенных кранов или скромном перекрытии крыши сарая. И надвиньте шапку плотнее на уши, чтобы не сдуло», — советует синоптик.

В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет + 5 + 8 градусов.

В воскресенье в столице — сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов.

По словам Диденко, с началом новой недели потепление усилится.

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