Украина В Киеве из-за футбола могут ограничить работу трех станций метро

2019-11-03 13:00 342

 

В метрополитене отметили, что речь не идет о закрытии станций

3 ноября в Киеве могут ограничить перевозки пассажиров метро в связи с футбольным матчем на НСК Олимпийский между командами Динамо (Киев) и Львов (Львов). Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Так, после окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

В администрации метрополитена говорят, что это нужно для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Сегодня Шахтер в матче 13-го тура Премьер-Лиги во Львове разгромил Карпаты с результатом 3:0

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