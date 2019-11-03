Украина Синоптики предупредили о ветреной погоде, дождях и значительном потеплении в Украине

2019-11-03 12:00 96

В воскресенье в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие двое суток в западных, северных и в большинстве центральных областей, а 5 ноября в Украине небольшой дождь, днем 4 ноября в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди.

В стране будут наблюдаться порывы южного ветра 15-20 м/с.

Температура в воскресенье ночью 0-6° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° мороза, днем 8-14° тепла, на Левобережье 5-10°; в течение 4-5 ноября в Украине повышение температуры ночью до 6-12° тепла, днем до 12-17°, на юге местами до 20°.

В Киевской области в воскресенье небольшой дождь, порывы южного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 2-5° тепла, днем 10-13°.