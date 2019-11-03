Украина В Украине обновили формулу оплаты за «коммуналку»: что изменится

2019-11-03 14:30 1302

 

Кабмин Украины принял постановление, которое предусматривает повышение платы за жилищно-коммунальные услуги с 15 до 20 % и уменьшение объема субсидий в 2020 году.

Вместе с тем, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что доля оплаты за услуги ЖКХ не будет превышать 15 % от доходов населения.

Таким образом, коммунальные платежи являются основной нагрузкой на кошельки жителей Украины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый Кабинет министров должен предпринять меры для снижения «коммунальной» статьи в доходах украинцев.

По словам главы государства, правительство будет распущено, если оно не выполнит поставленную задачу.

Кабмин в октябре утвердил документ, который предусматривает увеличение платы за коммуналку для субсидиантов, которые теперь будут платить не 15%, а 20 % от среднемесячного дохода.

В Кабинете министров добавили, что плата за услуги ЖКХ увеличится с 1 мая следующего года, когда закончится отопительный сезон и отметили, что расчет субсидий не претерпел изменений: чем меньше доход домохозяйства, тем больше субсидия на оплату услуг ЖКХ.

Однако Кабмин вынес предложение уменьшить в государственном бюджете-2020 сумму на выплату субсидий на 8 млрд гривен, а это предусматривает сокращение количества субсидиантов. Также в Украине запланирована проверка получателей субсидий, которая сократит их число.

Ранее мы писали, что в Кабинете министров заявили, что изменения формулы начисления субсидий произойдут с мая 2020 года, а в нынешнем отопительном сезоне субсидии не уменьшатся.

Так, 20 октября было принято соответсвующее постановление, по которому с 1 мая следующего года размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

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